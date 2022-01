Bố mất, mẹ bỏ về quê, ba đứa trẻ thành vô danh, sống như… người rừng

Your browser does not support the audio element.

Những đứa trẻ "vô danh"

Cả 3 không biết rõ mình họ gì, cũng chưa từng viết thử tên bản thân vì đều chưa từng một ngày được đến trường, đi học. 3 anh em chỉ nhớ ,ngày còn sống, bố thường gọi từng đứa là Hùng (13 tuổi, anh cả), Ngọc (10 tuổi) và Đại (7 tuổi).

Tên gọi ấy cũng là thứ tài sản duy nhất mà bố mẹ để lại trước khi người mất, người bỏ về quê.

Bên trong căn nhà nơi 3 đứa trẻ trú ngụ trong suốt nhiều tháng qua.

Đầu tháng 12, bố của Hùng là anh Lê Văn Phi (sinh năm 1975, trú tại thôn 2, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) đột ngột qua đời.

Không nhà cửa, không người thân bên cạnh, bà con hàng xóm cùng chính quyền địa phương gom góp được ít tiền, lo liệu ma chay cho người đàn ông xấu số.

Bố mất, mẹ bỏ về quê, cả 3 đứa trẻ sống lang thang trước khi được một người dân nhận về nuôi (ảnh: V.C.).

Cũng từ ngày ấy, ba đứa con của anh Phi rơi vào cảnh không người thân thích, sống lang thang như những người rừng. Không giấy khai sinh, không được đi học, cả ba cứ hồn nhiên sống, lớn lên bằng việc mò cua, bắt cá ở vũng nước đục gần nơi chúng ở.