Bố lái ô tô đưa con vào sân trường, cán tử vong một học sinh lớp 2

Do trời mưa, một phụ huynh tại Đắk Lắk đã lái ô tô bán tải đưa con vào tận trong sân trường. Tuy nhiên khi lùi xe lại, phụ huynh này không may cán tử vong một học sinh nữ lớp 2. Ngày 16/9, một nguồn tin của Dân trí xác nhận, cơ quan chức năng huyện Krông Búk (Đắk Lắk) đang làm rõ nguyên nhân vụ việc phụ huynh lái ô tô vào sân trường, vô tình cán tử vong một học sinh. Vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk). Hiện trường vụ xe bán tải tông tử vong một học sinh lớp 2 (Ảnh: Xuân Ba). Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, do trời có mưa nên một phụ huynh nam đã lái ô tô bán tải chở con mình vào trong sân Trường Tiểu học và THCS Bùi Thị Xuân. Khi lùi xe, người này đã vô tình cán trúng một học sinh nữ (7 tuổi, học lớp 2) khiến nạn nhân tử vong. Cơ quan chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm để làm rõ vụ việc. Nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo mai táng. Học sinh tử nạn có hoàn cảnh khó khăn, các tổ chức, đoàn thể tại huyện Krông Búk đang kêu gọi để hỗ trợ gia đình lo mai táng.