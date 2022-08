Bộ GTVT yêu cầu khắc phục ngay các lỗi trong thu phí tự động không dừng

Theo chỉ đạo của Chính phủ, từ ngày 1/8, tất cả các tuyến cao tốc đã thực hiện thu phí tự động hoàn toàn. Các phương tiện không đủ điều kiện thu phí ETC như không dán thẻ, không đủ tiền trong tài khoản giao thông không được đi vào cao tốc.

Tính riêng 4 tuyến cao tốc VEC là Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, sau 10 ngày chỉ thu phí không dừng, về cơ bản hệ thống hoạt động ổn định, giao thông trên các tuyến cao tốc đảm bảo an toàn, thông suốt. Tình trạng ùn ứ ở đầu ra, đầu vào tại một số thời điểm cơ bản được giải quyết.

Tỷ lệ lưu lượng xe ETC trên cả 4 tuyến cao tốc đạt trên 99.5%. Riêng tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi đạt 100%. Sau 10 ngày triển khai, trên 4 tuyến cao tốc đã có hơn 32.000 xe dán thẻ tại trạm. Tuy nhiên, theo VEC, giai đoạn đầu chỉ thu phí không dừng, vẫn còn tình trạng phương tiện không dán thẻ ETC đi vào cao tốc, có dán thẻ nhưng chưa nạp tiền vào tài khoản thu phí, hoặc số dư tài khoản thu phí không đủ để thanh toán đầu ra, gây ùn tắc tại các trạm thu phí do phải kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến lưu thông của phương tiện đủ điều kiện qua làn thu phí tự động.