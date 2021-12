Bộ GTVT nới quy định với hành khách bay từ TPHCM, Cần Thơ

Your browser does not support the audio element.

Không cần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

Quyết định 2233 vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bộ GTVT quy định hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ.

Bộ GTVT yêu cầu hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-Covid, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo. Đặc biệt, hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác…