Bộ GTVT chấn chỉnh việc hơn 5.600 chuyến bay bị chậm trong một tháng

Để khắc phục tình trạng nói trên, đặc biệt trong dịp cao điểm hè, Bộ GTVT đề nghị Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các hãng hàng không để kịp thời chấn chỉnh, xử lý; xác định nguyên nhân chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không để đưa ra giải pháp xử lý.

Bộ GTVT yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, điều lệ vận chuyển liên quan đến nghĩa vụ của người vận chuyển trong điều kiện chậm, hủy chuyến.

Theo Cục Hàng không, trong 6 tháng đầu năm 2022, khách thông qua các sân bay của Việt Nam đạt hơn 43 triệu lượt hành khách, tăng hơn 65% so với 6 tháng đầu năm 2021 nhưng giảm hơn 24% so với 6 tháng đầu năm 2019. Lý do là khách nội địa tăng hơn 10% nhưng khách quốc tế giảm hơn 88%.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển khoảng hơn 21 triệu hành khách (tăng hơn 62% so với cùng kỳ 2021), trong đó khách nội địa là gần 21 triệu khách (tăng hơn 57% so với cùng kỳ 2021).