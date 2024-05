Bố giấu mẹ con tôi để cho vợ cũ mấy trăm triệu mua nhà

Kéo lên trên thì có rất nhiều tin nhắn cũ bố trao đổi về chuyện mua nhà. Hóa ra bố giấu mẹ tôi để cho vợ cũ 600 triệu. Cô ta đã ly hôn người chồng thứ hai hồi cuối năm ngoái. Từ lúc đó cô ta cứ than vãn phải đi ở nhà thuê, cuộc sống khó khăn nọ kia khiến bố tôi mủi lòng. Ông an ủi vợ cũ bằng giọng nhẹ nhàng quan tâm khiến tôi hoài nghi không biết liệu bố còn tình cảm gì với người phụ nữ ấy. Thi thoảng bố gửi 5-7 triệu cho bà ta tiêu, cứ như là nuôi "phòng nhì" vậy.

Bố mẹ tôi đã cùng nhau xây dựng sự nghiệp từ tay trắng. Cả hai người đều kiếm ra tiền nhưng mẹ tôi chưa bao giờ đòi hỏi bố phải đưa toàn bộ tiền cho bà quản lý. Có lẽ sự dễ tính của mẹ đã tạo điều kiện cho bố có bí mật riêng. Và thực sự tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao bố sẵn sàng cho vợ cũ khoản tiền lớn như thế để mua một căn nhà. Tuy 600 triệu không phải là toàn bộ giá trị cái nhà ấy do bà vợ cũ cũng góp vào một phần, nhưng tôi thấy chẳng có lý do gì to tát để bố phải cho bà ấy hơn nửa tỷ bạc.

Mẹ tôi không hề hay biết việc tày trời này của bố. Tôi nhìn mẹ vui vẻ đi thể dục, đi chợ, dọn dẹp nấu cơm cho chồng con mà thương bà vô cùng. Tất cả nội dung tin nhắn của bố với vợ cũ không có đoạn nào tình cảm với nhau, song tôi vẫn thấy khó chịu trong lòng. Dù biết tiền của bố thì bố có quyền sử dụng, cơ mà tại sao bố lại giấu mẹ con tôi chuyện đó chứ? Trong khi bố chưa từng đưa cho mẹ tôi nổi 50 triệu đồng?…

