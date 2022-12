Bộ Giao thông Vận tải đồng thuận với đề xuất bắt buộc lắp camera lùi cho ô tô

Trả lời VTC News về việc Bộ Công an đề xuất lắp camera lùi là điều kiện bắt buộc với các loại ô tô khi tham gia giao thông, ông Trần Bảo Ngọc - Vụ trưởng Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải, nêu rõ: "Về cơ bản, Bộ Giao thông Vận tải đồng thuận với đề xuất của Bộ Công an. Nội dung góp ý của Bộ Giao thông Vận tải đã được Bộ Công an tiếp thu trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Trật tự An toàn Giao thông, đã trình Quốc hội xem xét thông qua".

Bộ Giao thông Vận tải đồng ý với đề xuất bắt buộc lắp camera lùi cho ô tô của Bộ Công an.

Ông Ngọc nhận định, việc trang bị thêm các tính năng an toàn trên xe nhằm tăng cường giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn như camera lùi, các hệ thống an toàn bị động, an toàn chủ động.