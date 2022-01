Bộ Giao thông Vận tải: Chưa dùng ngân sách mua trạm thu phí BOT Quảng Trị

Your browser does not support the audio element.

Ngày 3/1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ GTVT vừa thông báo kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về các đề xuất, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực giao thông ở địa phương này.

Trong đó, về trạm BOT Trường Thịnh tại Km 763 +800 trên Quốc lộ 1, qua xã Triệu Giang (huyện Triệu Phong), Bộ trưởng GTVT cho hay, đề xuất bố trí ngân sách nhà nước thanh toán cho dự án này chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.