Bộ Giao thông ra "tối hậu thư" về xử phạt xe ô tô không lắp camera giám sát

Your browser does not support the audio element.

Thông tin trên được nêu rõ trong văn bản đôn đốc lần thứ 4 của Bộ GTVT vừa gửi Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố về việc triển khai Nghị quyết số 66 ngày 1/7/2021 của Chính phủ và đôn đốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải.

"Các Sở GTVT cần chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị vận tải kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm việc lắp đặt camera trên xe để ghi, lưu trữ hình ảnh trong quá trình tham gia giao thông đối với các phương tiện thuộc diện phải lắp camera theo quy định tại Nghị định số 10/2020. Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2021 theo Nghị quyết số 66 của Chính phủ" - văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.