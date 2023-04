Bộ GD&ĐT lý giải điều chỉnh xếp lương giáo viên, giảm thời gian giữ chức danh

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, hiện nay, quy định về thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III là 9 năm. Tuy nhiên, chênh lệch hệ số lương giữa hạng III và II không nhiều, nếu yêu cầu thời gian giữ hạng 9 năm sẽ làm giảm động lực phấn đấu của giáo viên mầm non. Do đó, Bộ GD&ĐT điều chỉnh thời gian giữ chức giáo viên mầm non hạng III từ 9 năm xuống còn 3 năm, tạo động lực phấn đấu và bám trụ với nghề cho các thầy cô.

Bộ GD&ĐT cũng tăng thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng II tăng từ 6 năm lên 9 năm, nhằm thống nhất với quy định thời gian giữ hạng với giáo viên bậc phổ thông.

Bỏ nhiều thủ tục cho giáo viên

Trước đây, khi thực hiện bổ nhiệm từ hạng chức danh, một số địa phương yêu cầu giáo viên phải có đủ minh chứng đã thực hiện nhiệm vụ gây khó khăn cho các thầy cô. Từng có thầy cô làm việc nhiều năm nhưng không thể cung cấp đủ minh chứng theo quy định nên chưa được bổ nhiệm hạng tương ứng, gây ra tâm lý chán nản, muốn bỏ nghề.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ GD&ĐT đã bổ sung quy định khi bổ nhiệm sang hạng tương ứng không yêu cầu giáo viên phải có minh chứng về việc đã thực hiện được nhiệm vụ của hạng.