Bộ GD&ĐT công bố đề minh họa thi tốt nghiệp THPT 2022

Trong 5 bài thi, chỉ có Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT. (Ảnh minh hoạ: TTXVN)

Việc chấm thi, Bộ quy định sẽ do hội đồng chấm thi tại địa phương chủ trì. Trong đó, các bài thi trắc nghiệm sẽ được chấm bằng máy. Sở GD&ĐT địa phương chịu trách nhiệm chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, tài chính; hệ thống máy tính, máy quét ảnh và các thiết bị phụ trợ đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn hằng năm của bộ, phối hợp với lực lượng công an bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho việc chấm thi.