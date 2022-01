Bố gây thương tích cho hai con ở Thái Bình: Triệu tập người tung tin sai

Chiều 22/1, đại diện Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết, đơn vị đã triệu tập người tung thông tin sai sự thật về vụ việc người bố gây thương tích cho hai con nhỏ lên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, tối 21/1, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin thất thiệt, không đúng về vụ việc. Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng an ninh Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện lúc 20h21 ngày 21/1, Lương Thị T. (SN 1996, trú tại thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân "Hạo My" để cung cấp, bình luận thông tin vụ việc.