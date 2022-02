Bố dùng súng tự chế bắn mẹ tử vong, 6 con nhỏ bơ vơ ngày Tết

Danh tính nạn nhân là chị Giàng Thị M. (sinh năm 1987, dân tộc Mông trú tại điểm dân cư Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn). Nghi phạm gây ra vụ án là Hạng A Do (chồng nạn nhân). Nạn nhân bị sát hại bằng súng săn tự chế. Sau khi gây án, nghi phạm Do đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khẩu súng tự chế mà Do dùng để bắn vợ (Ảnh: Phapluatplus).