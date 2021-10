một giờ trước Môi trường

Thời tiết tại Bình Định trong những ngày qua có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió Đông trên cao. Do mưa lớn đã gây sạt lở nhiều tuyến đường giao thông tại các huyện trong tỉnh.