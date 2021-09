Bộ đội Biên phòng bắt vụ vận chuyển hàng cấm trên sông Tiền

Cụ thể, đêm 1-9, tổ công tác gồm 8 cán bộ, chiến sĩ, do Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp với Trạm cửa khẩu, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tiến hành tuần tra, mật phục trên sông Tiền (thuộc địa bàn xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), phát hiện một vỏ lãi chở 3 người có biểu hiện nghi vấn.