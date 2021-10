Bộ đội Biên phòng An Giang hỗ trợ nhu yếu phẩm cho đồng bào Chăm nơi biên giới

9 phút trước Chủ quyền

Ngày 2/10, Đoàn Công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang do Đại tá Nguyễn Thượng Lễ - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh dẫn đầu đã tổ chức hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu cho đồng bào Chăm thuộc xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.