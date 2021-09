Bộ đội Biên phòng An Giang: Giúp trẻ nuôi giấc mơ đến trường

Hỗ trợ 62 trẻ đến trường

Theo Đại tá Phạm Văn Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang, để triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của tới cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và cán bộ, nhân dân trên địa bàn thấy được giá trị, ý nghĩa nhân văn của chương trình, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, cùng nhau chung tay chia sẻ, giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia trên cơ sở trích từ tiền lương, phụ cấp, quỹ tăng gia sản xuất và vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn ủng hộ thực hiện Chương trình.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Hưng tặng xe đạp Nâng bước em tới trường.

Qua 5 năm thực hiện chương trình, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang, lãnh đạo các phòng, văn phòng và các đơn vị cơ sở đã hỗ trợ 62 em theo Chương trình “Nâng bước em tới trường”, trong đó có 11 em mồ côi cha hoặc mẹ, 10 em mồ côi cả cha lẫn mẹ hiện sống chung với ông bà nội, ngoại. Đơn vị còn nhận nuôi 5 em học sinh theo mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Tổng số tiền hỗ trợ, nuôi dưỡng 67 em học sinh hơn 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị căn cứ vào tình hình đơn vị, địa phương, các mối quan hệ công tác để vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm,…để ủng hộ kinh phí thực hiện Chương trình, trao quà cho các em vào dịp Lễ, Tết, khai giảng, bế giảng các năm học.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Hữu tặng quà cho học sinh nghèo học giỏi nhân dịp năm học 2021-2022.

Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Hữu, cho biết: “Trong triển khai thực hiện chương trình, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình trên địa bàn để tiến hành khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh gia đình, tâm tư nguyện vọng của gia đình, học sinh, lựa chọn học sinh nhận đỡ đầu, nhận nuôi các học sinh đảm bảo đúng đối tượng, tạo được niềm tin, sự ủng hộ của địa phương, nhà trường và gia đình”.

Thực hiện mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, các đơn vị đã trực tiếp khảo sát, lập hồ sơ nhận nuôi, bố trí chỗ ăn, ở, sinh hoạt của các em phù hợp, chu đáo, có góc học tập riêng, có các đồ dùng và phương tiện sinh hoạt cần thiết; hàng ngày các cháu tham gia ăn ngủ, sinh hoạt theo chế độ như một chiến sĩ; lập hồ sơ từng cháu, phân công cán bộ trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn, giáo dục và chăm sóc các em tiến bộ, trưởng thành.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Hữu, BĐBP An Giang đưa, đón em Thạch Nguyễn Hưng Thuận - Là con nuôi của Đồn đi học hàng ngày.

Không những vậy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn kiên trì tuyên truyền vận động, nhất là trường hợp các em học sinh bỏ học đi làm sớm nhằm phụ giúp kinh tế cho gia đình. Nhiều trường hợp, cán bộ Đồn Biên phòng phải gặp gỡ cả đại diện chính quyền, nhà trường, gia đình và học sinh, vận dụng mọi phương pháp, kiên trì tuyên truyền, thuyết phục, phân tích rõ lợi ích của việc học tập, tác hại của việc bỏ học.

Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú, đánh giá: “Nhờ sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sĩ biên phòng, nhiều em nhỏ đã tiếp tục được đến trường. Mỗi tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng là địa phương bớt đi một hoàn cảnh khó khăn. Sự chung tay, góp sức đó góp phần vun đắp tình đoàn kết quân dân ngày càng thêm bền chặt”.

Con ngoan trò giỏi

Nhờ sự quan tâm phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, nhà trường, Đồn Biên phòng, gia đình trong giáo dục, bồi dưỡng các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng”, các em đã đạt được những kết quả tích cực trong học tập năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, có 5 em đạt học sinh giỏi 5 năm liên tiếp, 4 em học sinh giỏi 4 năm liên tiếp và 3 em đạt học sinh giỏi 3 năm liên tiếp. Tiêu biểu nhất là các em học sinh ở địa bàn do Đồn Biên phòng Phú Hữu, Lạc Quới, cửa khẩu Vĩnh Hội Đông đỡ đầu và nhận nuôi, khi luôn giữ được kết quả cao trong học tập.

Em Nguyễn Hữu Duy được cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình học giỏi toán kèm cặp học thêm ngoài giờ.

Năm học mới 2021-2022, từng Đồn Biên phòng lại có cách làm riêng tiếp sức cho các em học sinh đến trường. Điển hình như Đồn Biên phòng Nhơn Hội đến tận nhà, tặng quà cho các em học sinh do đơn vị đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Mỗi phần quà do cán bộ, chiến sĩ đơn vị tự tay chuẩn bị, bao gồm: sách vở, cặp, quần áo, đồ dùng học tập... Ngoài ra, đơn vị còn hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình các em trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với Hội LHPN xã Phú Hữu vận động các Nhà hảo tâm để trao tặng 300 phần quà cho các em học sinh nghèo học giỏi thuộc xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Các hoạt động này nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đồn Biên phòng đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đóng quân; đồng thời giúp các gia đình giảm bớt khó khăn, động viên các em cố gắng học tập xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Cháu Nguyễn Văn Duy Chương được các ba nuôi của Đồn Biên phòng Lạc Quới chăm sóc mỗi bữa ăn, giấc ngủ.

Những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” đã thu hái những quả ngọt đầu tiên, đó là kết quả học tập ngày càng tiến bộ của các em, trong đó nhiều em thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học, dần hiện thực hoá giấc mơ của các em và gia đình.

Quân y Đồn Biên phòng Nhơn Hội đến tận trường khám bệnh cho học sinh.

Đại tá Phạm Văn Phong đánh giá: “Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi Đồn Biên phòng” là việc làm hết sức thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc làm cho các em học sinh càng tin yêu bộ đội, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm hình ảnh những “Người chiến sĩ mang quân hàm xanh” trong lòng chính quyền, nhân dân nơi biên giới”.