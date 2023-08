Bố đặt cho con cái tên độc lạ, cư dân mạng chỉ trích: Đã nghĩ đến việc con đi học sẽ bị trêu chưa?

Khi đặt tên cho con, cha mẹ thường gửi gắm nhiều tâm tư, kỳ vọng. Đó có thể là mong ước con lớn lên khỏe mạnh, không đau ốm; hoặc mong ước con học giỏi, thông minh. Hoặc chỉ đơn giản là mong ước con sống cuộc đời bình yên, không sóng gió, trắc trở như cái tên "Bình An" chẳng hạn. Tuy nhiên, không phải cha mẹ nào cũng dành nhiều tâm tư trong việc đặt tên cho con.

Có những phụ huynh khá cẩu thả, đặt tên một cách tùy hứng mà không suy nghĩ tới việc cái tên sẽ theo con cả một đời! Một câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc mới đây chính là minh chứng cho việc này.

Theo đó, một đứa trẻ (không rõ giới tính) được bố đặt cho cái tên khá kêu là "Mặc Đồ Tư Thụy" (万涂思瑞). Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như cách đọc của cái tên này trong tiếng Trung không tình cờ ghép lại thành "wàn tú sī ruì", nghe giống như "one - two - three - four" (một, hai, ba, bốn) trong tiếng Anh vậy. Không biết khi đặt cái tên này cho con, ông bố có dụng ý gì không, hay chỉ là vô tình tạo ra sự hài hước như vậy.