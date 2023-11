Bố của ngôi sao Liverpool được trả tự do sau 12 ngày bị bắt cóc

Ông Diaz khóc khi được gặp lại bạn bè người thân trong gia đình (Ảnh: The Sun).

Luiz Diaz ra sân trong trận thua 2-3 của Liverpool trước Toulouse ở Europa League (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi cha mình được thả tự do, tiền đạo Luiz Diaz đã ra sân trong trận thua 2-3 của Liverpool trước Toulouse ở Europa League.

Dù vậy, trang chủ của Lữ đoàn đỏ vẫn bày tỏ niềm vui mừng về việc cha của Luiz Diaz được thả tự do trên fanpage: "Chúng tôi rất vui mừng trước tin tức về sự trở lại an toàn của cha Luiz Diaz và chúng tôi cảm ơn tất cả những người liên quan đến việc đảm bảo việc thả tự do cho ông ấy."