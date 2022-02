Bộ Công Thương: Xăng dầu có đủ, chỉ 30/16.000 cửa hàng ngừng bán

“Trên cả nước có hơn 16.000 cửa hàng, có khoảng 20-30 cửa hàng ngừng bán cũng được báo chí đưa tin là nhiều cửa hàng ngừng bán tạo tâm lý lo ngại hết xăng, dầu và đi mua tích trữ gây mất cân đối cung cầu và mất an toàn phòng cháy chữa cháy”, Bộ Công Thương nêu quan điểm.

Theo Bộ Công Thương, tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như Petrolimex, PVoil, Tổng công ty xăng dầu quân đội, Tổng công ty hóa dầu quân đội, Công ty Hải Hà, Hải Linh, Hòa Khánh, Thiên Minh Đức, Dương Đông, Nam Phúc, Hồng Đức... (chiếm trên 95% thị phần với khoảng 16.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu), việc bán hàng vẫn được duy trì liên tục từ trước Tết Nguyên đán đến nay.

Cục bộ tại một số địa phương phía Nam (như Hậu Giang, Cần Thơ, An Giang, Long An, Cà Mau, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh) có hiện tượng một số cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng với lý do thiếu nguồn cung. Ngay sau khi nhận thông tin báo cáo từ các địa phương, Bộ Công Thương đã liên hệ với các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để kịp thời bổ sung nguồn cung cho các địa bàn.

Bộ báo cáo vẫn đủ xăng dầu

Báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu, Bộ Công Thương 22/02 cho biết: Theo báo cáo của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn, do khó khăn về tài chính nên Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã phải cắt giảm công suất sản xuất trong thời gian vừa qua (hiện đang chạy ở mức 55-60% công suất). Do đó, việc giao hàng cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước trong tháng 2 đã bị giảm so với kế hoạch bình quân giao hàng theo tháng khoảng 43% (kế hoạch giao là 680.000 m3, thực tế giao khoảng 390.000 m3; trong đó xăng giảm 18% và dầu DO giảm 57%).