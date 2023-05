Bộ Công Thương: Việt Nam nhập lượng điện rất nhỏ từ Lào và Trung Quốc

Thứ trưởng nhấn mạnh sắp tới vẫn phải có các nguồn linh hoạt để đáp ứng tỷ trọng điện trong nước.

Về giải pháp cung ứng điện, Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh một giải pháp quan trọng là tất cả nhà máy điện, các đơn vị có nhà máy điện bằng mọi giải pháp phải lo đủ nhiên liệu như than, dầu, khí. Trong trường hợp than chưa đủ thì phải vay than của đơn vị khác. Thủ tướng cũng giao TKV phải đáp ứng đủ nhu cầu than cho các nhà máy điện.

"Bộ cũng yêu cầu EVN điều tiết các hồ chứa một cách hợp lý. Đồng thời phải triệt để tiết kiệm điện", Thứ trưởng nói và nhấn mạnh tiết kiệm điện là giải pháp quan trọng nhất trong bối cảnh hiện nay.

Dự báo thời gian tới, ông An cho biết sản lượng điện phụ tải sẽ cao hơn kế hoạch và có thể tăng lên mức 830 triệu kWh/ngày, đặc biệt ở khu vực miền Bắc.

5 dự án điện tái tạo đủ điều kiện vận hành thương mại