Bộ Công Thương muốn có quy định về chợ đêm

Vì thế, Bộ Công Thương đề xuất đưa một số nội dung về chợ đêm như: bổ sung khái niệm về chợ đêm; bổ sung trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong việc phát triển chợ đêm phù hợp với nhiệm vụ, thẩm quyền được giao theo Quyết định 1129/QĐ-TTg theo hướng khuyến khích phát triển phù hợp với bối cảnh thực tiễn tùy thuộc vào khả năng của địa phương;

Đồng thời, bổ sung trách nhiệm của Bộ Công an trong việc bảo đảm an toàn trật tự xã hội, kiểm soát rủi ro, hạn chế hệ lụy tiêu cực và tác động/ảnh hưởng tới cộng đồng do hoạt động của chợ đêm...

Đánh giá tác động của chính sách này, Bộ Công Thương cho biết: Một mặt thu hút khách du lịch, mặt khác, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm cho những cá nhân tham gia kinh doanh tại chợ đêm. Tại Việt Nam, mô hình chợ đêm đã được triển khai ở một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Thanh Hóa… góp phần tạo ra những chuyển biến cho các ngành dịch vụ, du lịch trong nước, đặc biệt sau ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.