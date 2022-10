Bộ Công Thương hỏa tốc mời doanh nghiệp xăng dầu họp vào ngày mai

Qua trao đổi, đại diện Công ty cho biết thời gian vừa qua nguồn hàng chủ yếu của Công ty được cung cấp bởi Công ty Xuyên Việt Oil, tuy nhiên, do gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, đồng thời bị tước Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1,5 tháng nên Công ty Xuyên Việt Oil không thể nhập khẩu hoặc mua từ nguồn trong nước dẫn đến gián đoạn nguồn cung.

Mặc dù Saigon Petro đã có kế hoạch nhập hàng từ trước, song do thời gian nhập hàng bị chậm so với kế hoạch nên việc giao hàng chưa thực hiện được (Saigon Petro tuy đã nhập 12.000m3 xăng, dầu từ các nhà máy Nghi Sơn, Bình Sơn nhưng do bão nên thời gian nhận hàng tại cảng Cát Lái và cảng Trà Nóc bị dời lại).

Trước tình hình trên, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo trực tiếp đối với công ty Saigon Petro nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho hệ thống phân phối cũng như nguồn cung đối với các thương nhân phân phối. Công ty cam kết sẽ cấp hàng theo đúng kế hoạch ngay khi có thể. Từ ngày 8-10, hoạt động của công ty Comeco dần được đảm bảo.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Sở Công Thương đã làm việc cụ thể với từng thương nhân đầu mối cung ứng xăng dầu (Petrolimex, Saigon Petro, Tây Nam…) đề nghị có phương án bổ sung nguồn cung cho thị trường.

AN HIỀN - THU NGUYỆT