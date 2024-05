Bộ Công an yêu cầu Đắk Lắk cung cấp hồ sơ dự án cây xanh

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 có liên quan đến Công ty Công Minh, do Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này cùng với các cá nhân, tổ chức.

Bộ Công an yêu cầu tỉnh Đắk Lắk cung cấp về cơ sở pháp lý để cấp ngân sách nhà nước và triển khai thực hiện đối với các dự án. Quy trình thực hiện dự án từ khi xin chủ trương, duyệt cấp kinh phí các cấp đến khi lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện, nghiêm thu thanh quyết toán. Toàn bộ hồ sơ về đấu thầu các dự án trồng và chăm sóc cây xanh.