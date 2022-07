Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ loạt dự án FLC ở Thanh Hóa

Theo văn bản của Bộ Công an gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP chứng khoán BOS và các công ty có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3 của cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an.