Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ tay chân bị đốt cháy trong túi xách ở Bình Dương

Hôm nay (26/5), Công an tỉnh Bình Dương xác nhận, Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an TP Tân Uyên khẩn trương điều tra vụ tay chân bị đốt cháy trong túi xách.

Khu vực bãi đất trống phát hiện túi xách chứa tay chân. (Ảnh: T.T)