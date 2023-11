Bộ Công an truy nã chủ tiệm vàng Phúc Hằng

Ngày 14/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án "Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Tây Ninh, TP.HCM và các địa phương liên quan.

Trước đó, ngày 2/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thanh Hằng (SN 1960, tại Thái Bình).