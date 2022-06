Bộ Công an: Triệu Quân Sự là đối tượng rất manh động và nguy hiểm

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an xã Yên Dương gồm Đại úy Nguyễn Huy Hiệu, Trưởng Công an xã; Đại úy Lê Hoàng Thạch, Phó Trưởng Công an xã; Trung úy Vũ Văn Hùng, Công an viên, với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại khó khăn gian khổ đã phát hiện đối tượng nghi vấn đang đi bộ trên Quốc lộ 1A tại khu vực Chợ Vừng, xã Yên Dương và nhanh chóng áp dụng biện pháp nghiệp vụ theo dõi, giám sát đối tượng.

Xác minh đúng phạm nhân Triệu Quân Sự, tổ công tác áp sát khống chế, bắt giữ Sự và áp giải về trụ sở công an xã đảm bảo an toàn cho người dân và tổ công tác.

"Triệu Quân Sự là đối tượng rất manh động và nguy hiểm, từng phạm tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản và nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ. Việc nhanh chóng, khẩn trương bắt giữ được đối tượng nguy hiểm Triệu Quân Sự của tổ công tác Công an xã Yên Dương thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, ý chí quyết tâm cao, tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tấn công tội phạm; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo được lòng tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân", nội dung thư khen nhấn mạnh.