Bộ Công an triệt xoá ổ nhóm chuyên làm giả hộ chiếu, giấy tờ nhà đất, bằng cấp

Qua thời gian dài điều tra, theo dõi, mới đây lực lượng chức năng đã chia thành 7 tổ công tác, bất ngờ khám xét 7 địa điểm tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công an đã bắt giữ khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ giả các loại trên không gian mạng.

Tổ công tác Bộ Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp một nghi can có vai trò cầm đầu. Ảnh: CA

Tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 604 phôi bằng giả các loại, 13.106 tem giả, 151 loại giấy tờ giả đã in ấn, 5 bộ máy tính, 10 ĐTDĐ, 14 máy in màu, máy scan, máy ép nhựa, 97 con dấu giả các loại…