Bộ Công an thông tin về việc xử lý hành vi vu khống ca sĩ Thủy Tiên

Về việc này, người phát ngôn Bộ Công an cho biết hiện cơ quan điều tra Bộ Công an đang rất tích cực triển khai, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đề nghị đại diện Bộ Công an thông tin thêm về kết quả điều tra mở rộng vụ "thổi giá" kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.

"Hiện đang từng bước làm rõ bản chất của vụ việc. Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra, đang phối hợp, trao đổi thông tin với 3 đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Cục điều tra Hình sự - Bộ Quốc phòng để xử lý các vấn đề liên quan, trong đó có thu thập hồ sơ, tài liệu, xác định các sai phạm. Vụ việc liên quan rất nhiều các cá nhân" - Trung tướng Xô nói.

Về kết quả thu hồi tài sản ở vụ án này, theo người phát ngôn Bộ Công an, cơ quan điều tra đã thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch bất động sản, tài khoản giá trị 1.220 tỷ đồng, trong đó có 380 tỷ đồng tiền mặt và giá trị bất động sản khoảng hơn 840 tỷ đồng.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra và An ninh điều tra của Bộ Công an đang rất tích cực tiến hành công tác nghiệp vụ để làm rõ một số hành vi trục lợi liên quan đến dịch bệnh. Có thể nói, các cơ quan điều tra của Bộ Công an đang tích cực làm, làm xuyên Tết và trong thời gian rất sớm sẽ thông tin về việc có những vụ án có hành vi trục lợi trong suốt quá trình xảy ra dịch bệnh" - Trung tướng Xô thông tin thêm và cho hay việc này sẽ thông tin sớm, có thể trong dịp Tết khi mọi việc rõ ràng hơn.