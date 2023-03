Bộ Công an: Số bị can trong vụ án tại các trung tâm đăng kiểm sẽ còn tăng

Trước đó, tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 2/2, Người phát ngôn Bộ Công an đánh giá đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống được tổ chức xuyên suốt từ lãnh đạo Cục Đăng kiểm, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

"Khi công an tiến hành khám xét, có những cá nhân đưa thông tin tất cả các trạm đăng kiểm dừng hoạt động, dùng dư luận xã hội để tạo áp lực với công an. Cơ quan công an đã cảnh cáo tới các cá nhân này nên việc này đến nay đã không thực hiện được", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin thêm.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua vụ việc, Bộ Công an đã kiến nghị đến Bộ GTVT thực hiện một loạt nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động đăng kiểm xe cơ giới. Đến nay Bộ GTVT đang dùng "kháng sinh liều cao" để điều trị căn bệnh này.

"Đây cũng là lý do tại sao có người nói rằng có phương tiện cơ giới trước khi đi đăng kiểm thì "tất cả các bộ phận của xe đều kêu, trừ còi" nhưng sau khi "làm phép" tại trung tâm đăng kiểm thì vẫn trong tình trạng tất cả các bộ phận của xe đều kêu, trừ còi nhưng xe vẫn hoạt động tốt. Đây là việc rất nguy hiểm và là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tai nạn", Trung tướng Tô Ân Xô nói thêm.

Minh Tuệ - Anh Văn