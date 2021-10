Bộ Công an siết chặt kiểm soát giao thông sau nới lỏng giãn cách

Để thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông từ nay đến hết năm 2021, Bộ Công an đã có nhiều chỉ đạo đối với công an toàn quốc.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, dự báo trong thời gian tới, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, nhiều địa phương tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ phức tạp, vi phạm gia tăng, các phương tiện vận tải hành khách công cộng hoạt động trở lại, nhu cầu người dân từ các địa phương nới lỏng giãn cách để trở về quê là rất lớn.

Theo đó, lực lượng công an, trọng tâm là lực lượng CSGT cần thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống đua xe trái phép, bảo đảm an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn lái xe. Ảnh: Cục CSGT

Chủ động nắm tình hình để xác định thời gian, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Từ đó kịp thời phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ đối tượng vi phạm, xử lý ngay từ đầu khi các đối tượng “manh nha” có biểu hiện tụ tập, gây rối trật tự công cộng, tổ chức, cổ vũ đua xe trái phép. Đưa ra truy tố, xét xử ngay tại địa bàn xảy ra các vụ việc điển hình nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.