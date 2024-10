Bộ Công an sẽ giải quyết tố giác hành vi 'phông bạt' bill chuyển tiền từ thiện

Bộ Công an sẽ giải quyết khi có cá nhân, tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi "phông bạt" bằng cách chỉnh sửa biên lai chuyển tiền từ thiện. Ngày 2/10, Bộ Công an có nội dung trả lời công dân về chế tài xử lý đối với những cá nhân có hành vi "phông bạt", sửa chữa, làm giả bill chuyển khoản ủng hộ bão lụt để đăng lên mạng xã hội. "Sau khi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố sao kê từ thiện, mạng xã hội lan truyền việc cá nhân làm giả bill chuyển khoản. Bộ Công an sẽ tiếp nhận, giải quyết khi có cá nhân, tổ chức gửi tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi này", Bộ Công an nêu rõ. Dân mạng phát hiện số tiền 100 triệu đồng ủng hộ chỉ là sản phẩm của phần mềm chỉnh sửa, còn thực tế chuyển 10 nghìn đồng. Theo Bộ Công an, việc cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn dịch bệnh, thiên tai là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, đúng với truyền thống dân tộc Việt Nam. Nhà nước rất khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đóng góp vận động, kịp thời mang lại hiệu quả thiết thực cho những người đang cần hỗ trợ. Việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sao kê tài khoản từ thiện là một trong những phương án tốt nhất để công khai, minh bạch và phù hợp với quy định tại Nghị định số 93/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng đóng góp các khoản đóng góp tự nguyện. Đối với trường hợp cá nhân sửa bill để đưa lên mạng xã hội nhằm "đánh bóng" tên tuổi, Bộ Công an nhận định không chỉ là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, đó là hành vi làm giả tài liệu và đưa tin sai sự thật. "Tuỳ thuộc vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tuỳ thuộc vào hậu quả xảy ra mà người sửa bill chuyển tiền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự", Bộ Công an cho hay. Theo Bộ Công an, nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy hành vi sửa bill chuyển tiền từ thiện đăng lên mạng xã hội gây khó khăn cho đơn vị tiếp nhận, ảnh hưởng đến hoạt đống thống kê, phân phát tiền từ thiện, gây ra dư luận xấu thì người thực hiện hành vi làm bill giả, đưa tin sai sự thật lên không gian mạng sẽ bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trường hợp hành vi làm giả bill chuyển tiền rồi đăng công khai lên mạng xã hội mà chưa gây hậu quả xấu, chưa ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì người đưa thông tin sai sự thật về việc chuyển tiền từ thiện này sẽ bị phạt tiền 10 - 20 triệu đồng với tổ chức và phạt 5 - 10 triệu đồng với cá nhân (theo Điều 101, Nghị định số 15/2020 của Chính phủ). Đối với trường hợp cá nhân nhận chuyển tiền từ thiện hộ người khác mà chỉnh sửa bill chuyển tiền với mục đích chiếm đoạt tài sản, Bộ Công an cho biết, có thể bị xử phạt hành chính 3 - 5 triệu đồng (theo Điều 15 Nghị định 144/2021 của Chính phủ) hoặc xử lý hình sự với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù giam. Trường hợp cá nhân thuộc tổ chức, chỉnh sửa biên lai chuyển tiền của tổ chức để chiếm đoạt tài sản có thể bị xử phạt hành chính từ 3 - 5 triệu đồng (theo Điều 15 Nghị định 144/2021 của Chính phủ) hoặc bị xử lý hình sự tội tham ô tài sản quy định. Tùy theo số tiền chiếm đoạt mà phải chịu các khung hình phạt khác nhau, mức hình phạt cao nhất tử hình. Còn trường hợp cá nhân lợi dụng thiên tai, bão lũ, chủ động huy động tiền của các cá nhân, tổ chức để chiếm đoạt thì có thể xử phạt hành chính 3 - 5 triệu đồng (theo Điều 15 Nghị định 144/2021 của Chính phủ) hoặc xử lý hình sự với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tùy theo số tiền chiếm đoạt mà phải chịu các khung hình phạt khác nhau, mức hình phạt cao nhất là tù chung thân.