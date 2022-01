Bộ Công an ra mắt Phòng Tổng đài hướng dẫn CCCD và quản lý dân cư

Your browser does not support the audio element.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (C06 - Bộ Công an) cho biết: Việc đưa vào vận hành Hệ thống tổng đài hướng dẫn về CCCD và Quản lý dân cư để thực hiện giải đáp những vấn đề vướng mắc phục vụ công dân trong khi thực hiện các thủ tục hành chính, công tác cấp CCCD và công tác liên quan đến đăng ký quản lý cư trú, dữ liệu dân cư tạo thuận tiện cho người dân.