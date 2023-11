Bộ Công an nói về việc định danh số nhà, sàn bất động sản quốc gia

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương cần phải thực hiện những nội dung cụ thể như: Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam xây dựng hướng dẫn thống nhất giải pháp quản lý đánh số nhà, đánh số và gắn biển số nhà để UBND các tỉnh, Thành phố triển khai thực hiện đồng bộ;

Định danh số nhà để minh bạch trong thị trường bất động sản (Ảnh: Cục C06).

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ khẩn trương số hóa và hoàn thiện Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, phối hợp với Bộ Công an rà soát, làm sạch dữ liệu thông tin về chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất; tích hợp thông tin quyền sở hữu đất đai, nhà ở với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam rà soát lại các trường thông tin cần thiết để định danh 1 địa chỉ số; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu địa chỉ số quốc gia, cung cấp dữ liệu địa chỉ số quốc gia.

Ngày 28/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Hai đơn vị đã thống nhất nghiên cứu, xem xét để ứng dụng, tích hợp nền tảng địa chỉ số, bản đồ số của Bưu điện Việt Nam vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ và các hoạt động khác của Cục.

Trong khuôn khổ Đề án 06, Bộ Công an xem xét việc chia sẻ thông tin, dữ liệu dân cư, đất đai, nhà ở, cơ sở y tế... dưới dạng dịch vụ dữ liệu (API) cho Bưu điện Việt Nam để sử dụng cho các dịch vụ công trong trường hợp cần thiết. Việc thu thập, tạo lập và chia sẻ dữ liệu có liên quan được các đơn vị thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật.