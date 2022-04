Bộ Công an nói về tính chính xác của tài khoản ngân hàng, chứng khoán

Hiện nay, xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển việc cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đã và đang được Chính phủ, các Bộ, ban, ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, tính chính xác, bảo mật an toàn thông tin luôn là mối quan tâm hàng đầu của mọi người dân và doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch điện tử, trong đó bao gồm dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp và các giao dịch khác trên môi trường điện tử. Việc định danh và xác thực điện tử còn đáp ứng yêu cầu quản lý đối với giao dịch trên môi trường điện tử nhằm hạn chế hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xâm phạm danh dự, nhân phẩm, gây mất an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giao Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư là đơn vị chủ trì, trực tiếp tham mưu và phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng hồ sơ Nghị định về định danh và xác thực điện tử.

Để có cái nhìn khách quan, toàn diện và đảm bảo tính khả thi khi Nghị định được triển khai thực hiện, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư tổ chức hội thảo với các chuyên gia, các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử để tham vấn ý kiến, thống nhất một số nội dung, quan điểm để bảo đảm tính khách quan, thuận lợi trong thực tế triển khai thực hiện.