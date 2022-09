Bộ Công an nói về quá trình đấu tranh những vụ án tham nhũng lớn

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022, sáng 30/6/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải rất kiên trì, không "ngừng", không "nghỉ"... Phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh ngay trong chính bản thân mỗi con người, trong mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình; liên quan đến lợi ích, chức vụ, danh vọng, uy tín của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, phải có thái độ thật kiên quyết, không khoan nhượng và hành động thật quyết liệt, cụ thể, hiệu quả".

Đánh một vụ án để cảnh tỉnh cả một vùng

Nhận diện tình hình tội phạm kinh tế, tham nhũng luôn gắn với các "nhóm lợi ích", đặc biệt là tình trạng "sân sau", "sở hữu chéo", thâu tóm, lũng đoạn các lĩnh vực rường cột của đất nước; các đường dây tội phạm có quy mô lớn, "ăn sâu" vào nội bộ để "bảo kê" hoạt động, gây thiệt hại tài sản đặc biệt lớn, lực lượng phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu nhanh chóng chuyển hướng đấu tranh, đổi mới công tác nghiệp vụ.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: Minh Ngọc).

Chỉ trong 10 năm trở lại đây, hàng trăm ngàn vụ án đã được xác lập, trong đó hơn 16.000 vụ án, 26.800 bị can về các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; hơn 2.600 vụ án, 5.800 bị can về các tội phạm tham nhũng, chức vụ.… Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) xác định tinh thần đấu tranh là luôn kiên quyết, kiên trì. Việc xác lập đấu tranh, khám phá án có tính chất điển hình, nhằm đánh một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, nhanh chóng tạo tác động trực tiếp, tích cực nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội.