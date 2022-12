Bộ Công an nói về lượng lớn ma túy trôi dọc bờ biển miền Trung

Tại TP Đà Nẵng, ngày 21/11, Đồn Biên phòng Non Nước tiếp nhận tin báo của ông Lê Ngọc Tú (48 tuổi, trú tại tổ 34, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), là nhân viên cứu hộ ở bãi biển, phát hiện tại khu vực bãi tắm Sơn Thủy có 1 gói nilon khối lượng khoảng 1kg, bên trong chứa các tinh thể màu trắng dạng cục, nghi là ma túy tổng hợp. Tiếp đó, từ 16h ngày 21/11 đến sáng ngày 22/11, Đồn Biên phòng Non Nước tiếp tục phát hiện tổng cộng 8kg tinh thể màu trắng như vậy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Triệu Vân đã tuần tra tại bãi biển từ thôn 7 đến thôn 9, xác định thêm 2 gói nilon có chữ nước ngoài, mỗi gói nặng 1kg chứa các tinh thể màu trắng tương tự.

Trước đó một ngày, có 4 ngư dân trú tại thôn Tân Đông An, xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đến Đồn biên phòng Hải An trình báo và giao nộp 7 túi nilon, mỗi túi có trọng lượng 1kg, bên trong chứa tinh thể màu trắng cùng dạng.

Như vậy, từ ngày 14/11 đến ngày 26/11, lực lượng chức năng và ngư dân ở các vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận đã phát hiện, thu giữ 58 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng.

Qua giám định, công an xác định đó đều là ma túy tổng hợp dạng đá (ketamine), với tổng khối lượng 58 kg. Đây là một hiện tượng bất thường, giống như trường hợp người dân tỉnh Kiên Giang vớt được hàng chục kg ma túy tổng hợp, trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 12/2020.