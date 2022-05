Bộ Công an: Người dân sắp được chọn biển số xe theo nhu cầu

"Hiện nay, người dân chỉ có một hình thức bấm biển số ngẫu nhiên. Chúng tôi đề nghị người dân được lựa chọn hoặc là bấm biển số ngẫu nhiên hoặc lựa chọn biển số. Nếu lựa chọn thì số đó sẽ được chuyển sang cơ quan phụ trách đấu giá trực tuyến công khai. Người nào trả giá cao hơn sẽ được tiếp nhận", Đại tá Đỗ Thanh Bình thông tin.

Liên quan đến đề xuất đấu giá biển số xe đẹp, tại buổi họp báo quý 1/2022 của Bộ Tư pháp, bà Nguyễn Thị Mai (Cục phó Bổ trợ Tư pháp) cho biết, biển số xe hiện nay được coi là tài sản công thuộc Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Biển số xe là một đặc thù bởi vừa là tài sản, vừa là công cụ để quản lý nhà nước.

Do đó, đề án về đấu giá biển số xe ô tô đẹp do Bộ Công an đang soạn thảo không có vướng mắc. Nếu coi biển số xe là tài sản công thì bán theo hình thức đấu giá sẽ đúng theo trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản hiện hành.

Cục phó Bổ trợ Tư pháp cho biết thêm, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng nghị quyết của Quốc hội về đấu giá biển số xe, trong đó sẽ nghiên cứu quyền của người đấu giá được giao đến đâu.