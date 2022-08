Bộ Công an nghiên cứu sửa hộ chiếu mẫu mới

"Bộ Công an sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu các điều luật quy định pháp luật liên quan đến hộ chiếu để bổ sung mục nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mới" - ông Xô cho hay.

Liên quan đến hộ chiếu mới, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lưu ý Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam được Bộ Công an triển khai cấp cho công dân ở trong nước và công dân Việt Nam đang ở nước ngoài từ ngày 1/7. Bộ Công an khẳng định mẫu hộ chiếu mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an và khó làm giả.