Bộ Công an nêu quan điểm vụ thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, mở rộng vụ án hình sự "trốn thuế", "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng, ngày 18-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh, thành phố thực hiện quy trình tố tụng với các đối tượng liên quan.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với thiếu tướng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Bộ luật Hình sự.