Bộ Công an lý giải vụ án liên quan 'đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản kéo dài

Thông tin này được Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cung cấp tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/5.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, vụ án này do cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội tiến hành. Theo báo cáo của Công an Hà Nội, ngày 5/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng.

"Khi đó, nhiều người tưởng chưa khởi tố nhưng thực tế đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp ngăn chặn và vẫn cho tại ngoại với ông Lê Thanh Thản", Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, trả lời tại cuộc họp báo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ngày 6/8/2019 và ngày 21/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án, trong đó, khởi tố thêm 6 cá nhân khác về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.