Bộ Công an lý giải vì sao nhiều thẻ căn cước công dân "đi chậm"

Công dân đăng ký sai địa chỉ, số điện thoại nên công an địa phương không liên hệ được để trả thẻ được; Bưu điện chuyển phát không liên lạc được cho công dân nên chưa phát được.

- Qua rà soát, chúng tôi thấy rằng, có nhiều trường hợp thẻ CCCD đã trả về nhưng chưa trả được đến tay công dân, do một số nguyên nhân sau:

Thưa ông, mặc dù Bộ Công an đã sản xuất và cấp hơn 65 triệu thẻ CCCD gắn chip cho người dân trên cả nước, nhưng hiện vẫn còn nhiều người phản ánh làm thủ tục cấp CCCD từ lâu nhưng vẫn chưa nhận được?

Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Hoàng Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an) - về việc CCCD "đi chậm".

Triển khai Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD), đến nay, Bộ Công an đã sản xuất và cấp hơn 65 triệu cho người dân trên cả nước. Đây là một bước đột phá, tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và phát triển những ứng dụng trên nền tảng số phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Một số thẻ CCCD đang trên đường chuyển phát về hoặc đang phân loại tại cơ quan công an do mới nhận.

Ngoài ra, việc chậm trả thẻ CCCD còn có nguyên nhân do các hồ sơ thu nhận CCCD truyền lên Trung ương bị sai lệch dữ liệu dân cư, sai loại cấp, sai thông tin… dẫn đến chưa được cấp hoặc không được cấp.

Công an đơn vị địa phương chưa thể tiến hành việc cập nhật chỉnh sửa hồ sơ sai lệch do công dân chưa cung cấp được hồ sơ, giấy tờ hợp pháp (như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn) để chứng minh việc điều chỉnh, thay đổi thông tin.

Do một số công dân có các giấy tờ tài liệu, hồ sơ không đồng nhất có nhiều thông tin sai lệch, các thông tin nhân thân có sự thay đổi, điều chỉnh do cải chính năm sinh, giới tính và các thông tin khác.

Một số công dân vi phạm các quy định liên quan đến công tác cấp CCCD, quản lý cư trú và các hành vi vi phạm pháp luật khác nên chưa được cấp CCCD.

Các trường hợp không được cấp, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đã gửi danh sách chi tiết về địa phương và gửi cả trên phần mềm ngay sau khi duyệt hồ sơ để địa phương báo lại cho công dân hoàn thiện.

Thiếu tá Hoàng Văn Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06, Bộ Công an). (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trường hợp người dân bị chậm trả thẻ CCCD, CCCD bị sai thông tin, cần hỏi đầu mối nào để biết thông tin về tình trạng CCCD của mình để được giải đáp, hướng dẫn?

- Hiện nay Bộ Công an đã yêu cầu tất cả Công an các đơn vị địa phương đều có đường dây nóng trả lời về việc cấp thẻ CCCD. Khi công dân không đến cơ quan công an đều có thể gọi điện để kiểm tra thông tin CCCD, số điện thoại đường dây nóng của các địa phương đã được đăng tải trên fanpage facebook của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.