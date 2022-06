Bộ Công an lý giải đề xuất bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD

Trả lời câu hỏi này, Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) - cho biết: Việc đề xuất bổ sung thông tin ADN trong dữ liệu thẻ CCCD nằm trong quá trình C06 đang xin ý kiến nhân dân để sửa Luật Căn cước công dân sắp tới.

Chiều nay (30/6), tại cuộc họp báo Bộ Công an, phóng viên đã hỏi Bộ Công an về việc vì sao đề xuất đưa thông tin ADN vào dữ liệu của căn cước công dân (CCCD) gắn chip, việc đưa thông này sẽ đem lại hiệu quả ra sao?

Bên cạnh đó, hàng năm có nhiều nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, đuối nước... không có giấy tờ tùy thân nên không xác định được danh tính, do đó việc đưa thông tin ADN vào dữ liệu CCCD sẽ giúp cơ quan chức năng xác định được danh tính, người thân của nạn nhân một cách nhanh chóng.

"Việc bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu CCCD rất có lợi cho người dân. Trong quá trình chúng tôi thu thập, cũng như bảo mật thông tin về ADN hoàn toàn đúng quy định của pháp luật, sẽ không bị lộ lọt thông tin. Mục tiêu của công an là bảo vệ quyền là lợi ích cho người dân, do đó chúng ta hoàn toàn yên tâm về vấn đề thu thập thông tin ADN. Hiện nay trong ngành y, khi chúng ta đi khám, chữa bệnh thì thông tin ADN đã có rồi, nhưng chưa được luật hóa. Do đó, chúng tôi đề xuất đưa thông tin ADN luật CCCD để đảm bảo quyền, lợi ích của người dân", ông Dũng khẳng định.

Trước đó, nhằm đáp ứng các mục tiêu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ công dân số, phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã hoàn thành Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Căn cước công dân (sửa đổi) để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.