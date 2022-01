Bộ Công an lên tiếng vụ bán 'chui' cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Ngày 12-1, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc Bộ Công an có chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh vụ bán "chui" cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết , Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết về nguyên tắc, khi có những vấn đề về an ninh xã hội, an ninh văn hoá đáng chú ý, Bộ Công an sẽ thực hiện một số công tác nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ. Qua đó, đảm bảo an ninh, trật tự, an sinh, an toàn xã hội.

Ông Trịnh Văn Quyết