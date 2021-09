Bộ Công an lên tiếng về 58 thí sinh 29,5 điểm nhưng trượt nguyện vọng 1

Qua kết quả tra soát, ngày 25/9, Bộ Công an khẳng định, kết quả xét tuyển đại học của các trường CAND là hoàn toàn chính xác, không có tình trạng bỏ lọt thí sinh đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển. Về vấn đề này, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm để cung cấp thông tin chính xác trên các phương tiện thông tin đại chúng, tránh dư luận không đúng về tuyển sinh vào các trường CAND.

Cục Đào tạo cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin liên quan đến tuyển sinh của Bộ Công an trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cục Đào tạo đã khẩn trương trao đổi với các đơn vị liên quan, tra soát danh sách 58 thí sinh theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo để kiểm tra cụ thể từng thí sinh và xác định:

58 thí sinh đều đăng ký xét tuyển vào các trường CAND ở nguyện vọng 1, điểm các thí sinh đều từ 29,25 trở lên (theo cách tính điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo với công thức điểm 3 môn thuộc tổ hợp cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) và không trúng tuyển vào các trường CAND đã đăng ký