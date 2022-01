Bộ Công an làm việc với Giám đốc CDC Bình Phước vụ kit test Việt Á

Your browser does not support the audio element.

Ngày 5/1, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Phước xác nhận, điều tra viên thuộc Bộ Công an đã đến làm việc với những người liên quan tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước gồm ông Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc CDC, kế toán trưởng, cán bộ khoa xét nghiệm và 3 cán bộ khoa dược.

Sau khi làm việc với các cá nhân, công an đã niêm phong tài liệu, giấy tờ và quà biếu được cho là của Công ty Việt Á tặng Giám đốc CDC Bình Phước. Vụ việc này do Cục Cảnh sát kinh tế (C03, Bộ Công an) thụ lý.