Bộ Công an làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng

(CAO) Liên quan đến chuyên án triệt phá đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả (chuyên án 920G), do Công an tỉnh Đồng Nai khám phá, trong quá trình điều tra mở rộng, ngày 21-10, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH Hà Lộc (đóng tại TP.Vũng Tàu).