Bộ Công an khám xét nơi ở của nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan

Sau khi Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nữ tỉ phú Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do có sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của bà Lan lúc 2 giờ ngày 7.10, thông tin trên tờ báo Thanh Niên cho hay.

Ngày 8.10, Cổng thông tin Bộ Công an công bố thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Trương Mỹ Lan để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng tội danh Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bà Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor; bà Nguyễn Phương Hồng; Trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ông Hồ Bửu Phương.

CQĐT xác định các bị can nói trên bị khởi tố do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 - 2019.

Theo ghi nhận của PV tờ báo Thanh Niên, lúc 1 giờ 48 ngày 7.10, tổ công tác của cơ quan tố tụng đi trên ô tô biển số xanh xuất hiện và đi thẳng vào cao ốc căn hộ dịch vụ cao cấp Sherwood Residence thuộc sở hữu của Công ty Vạn Thịnh Phát (tọa lạc trên đường Pasteur, Q.3, TP.HCM) - một căn hộ Penthouse của cao ốc được cho là nơi ở của vợ chồng bà Lan.