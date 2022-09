Bộ Công an hướng dẫn cách đối phó với tin nhắn đòi nợ 'khống'

Bộ Công an cho biết, thời gian gần đây, qua theo dõi, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05 - Công an tỉnh Quảng Ninh) nhận thấy có nhiều trường hợp người dân dù không vay mượn, không bảo lãnh, thậm chí không hề quen biết người vay mượn tiền qua các ứng dụng (app) cho vay tiền nhưng lại bị các đối tượng "khủng bố" đòi nợ bằng điện thoại, tin nhắn và thậm chí bị bêu xấu trên các trang mạng xã hội.

Điển hình, ngày 18/8, Phòng PA08 Công an Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của chị N.T.H. (52 tuổi, cư trú ở phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về việc bị một số đối tượng thường xuyên gọi điện chửi bới, đe dọa, đòi nợ với lý do chồng chị H. (đang là lãnh đạo một doanh nghiệp) cùng với công nhân vay của nhóm người này số tiền 150.000.000 đồng nhưng không trả. Chị H. cho biết, gia đình chị không nợ ai số tiền trên, điều này đã làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống, gây hoang mang, lo sợ cho gia đình.

Tương tự, trước đó, ngày 18/7, Phòng PA08 Công an tỉnh Quảng Ninh cũng nhận được đơn trình báo của anh N.V.K. (lãnh đạo của một đơn vị trong ngành than) về việc bị một số đối tượng lạ mặt nhắn tin, gọi điện đe dọa với lý do anh K. để cho công nhân là anh T.N.H. (làm việc tại Phân xưởng chế biến than) vay tiền không trả. Đối tượng nhắn tin, gọi điện với lời lẽ thô tục đe dọa anh K. cùng gia đình, gây ảnh hưởng đến tinh thần, làm gián đoạn công việc của anh K.

Qua xác minh, anh T.N.H. khẳng định bản thân không vay mượn tiền của ai và cũng bị một số đối tượng nhắn tin, gọi điện để đe dọa khoảng một tháng trở lại đây.